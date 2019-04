Aperyshow a Piazzola con un Holi di solidarietà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOUn cocktail di musica, colori e solidarietà: lo spettacolo proposto da AperyShow Charity Event e il divertimento targato Holi, il festival dei colori insieme per una festa al quadrato. Ecco Holi on Tour 2019, in programma giovedì 25 aprile in Piazza Camerini a Piazzola sul Brenta, nel Padovano. Stessa cornice che da oggi (mercoledì 24 aprile) a domenica (28 aprile) ospiterà la carrellata di dj italiani ed internazionali protagonisti dell'ultima edizione di AperyShow Charity Event, la manifestazione a ingresso libero su offerta...