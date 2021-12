CAVALLINO TREPORTI

Al via gli eventi di Natale a Cavallino-Treporti. Nella piazza del Municipio a Ca' Savio, si è svolta la tradizionale accensione degli alberi comunali mente al centro culturale Manin è avvenuta l'apertura ufficiale del Villaggio di Natale di Daniel Marangon (aperto tutti i giorni fino al 16 gennaio con orario 15-19) con danze, giocolieri e mangiafuoco. Oggi, alle 14.30, in piazza Ss. Trinità si terrà la camminata Alla ricerca di Babbo Natale. Il programma proseguirà sabato 18 dicembre alle ore 14.30 con Cavallino: Christmas Parade, la sfilata della slitta di Babbo Natale per le strade e le piazze del litorale. Il giorno successivo, alle ore 10.30 in piazza Santa Maria Elisabetta ci sarò la regata dei Babbi Natale con la Remiera Cavallino mentre alle 17, al Villaggio di Natale di Ca' Savio è previsto il concerto della CT BandLand. Il 26 dicembre, ore 16, concerto di Sara Righetto e Xmas Project nella sala Cormorano e il 27 dicembre, alle 21, nella chiesa Ss. Trinità di Treporti, ci sarà il concerto del coro polifonico Ars Nova. «Grazie alla proficua collaborazione con le associazioni spiega Giorgia Bortoluzzi, presidente del consiglio che si occupa delle manifestazioni tradizionali -. Abbiamo allestito una serie di appuntamenti per le famiglie. Vogliamo regalare un sorriso ai più piccoli e un po' di magia». (g.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA