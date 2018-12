Aperta la chiesa ortodossa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ZELARINOPrima prova superata per la chiesa ortodossa di Zelarino. La comunità ortodossa romena veneziana giovedì sera ha organizzato la prima cerimonia e riunito in via Paccagnella, nella cripta della chiesa ancora in costruzione ma dopo tanti anni di lavori pronta ad aprire al pubblico, circa 500 persone. A riceverli padre Avram Matei, parroco della comunità che ha scelto di inaugurare la nuova sede in occasione della festa del patrono di Santa Lucia, invitando per l'occasione anche il parroco della chiesa di Santa Lucia a Zelarino, don...