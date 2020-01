Ape car travolta da auto: l'incidente spaventa tanti

(L.M.) Incidente stradale, ieri mattina verso le 9.20, in località Città Giardino al Lido all'altezza della chiesa di Sant'Antonio, sotto gli occhi di tante persone presenti in quel momento. Ad avere la peggio è stato un uomo, settantenne, nato a Pellestrina ma residente al Lido che era a bordo del suo ape car. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di accertamento, l'ape si stava per immettere in via Sandro Gallo dalla strada laterale che, dal lungo laguna, costeggia la pizzeria principale e si collega con la strada principale via Sandro Gallo. Per cause ancora in fase di accertamento, però, il veicolo si sarebbe immesso proprio nel momento in cui proveniente da piazzale Santa Maria Elisabetta sopraggiungeva una Ford con al volante P.B. L'automobilista, nonostante il tentativo di arresto, non è riuscito ad evitare l'impatto (nella foto d'Elia) L'ape, che è il veicolo più leggero dei due, nell'urto si è ribaltato e il conducente è sbalzato fuori dall'abitacolo, battendo la testa contro l'asfalto e ferendosi con una copiosa perdita di sangue. I soccorsi di alcuni passanti, tra i quali anche un medico di passaggio non in servizio, sono stati veloci. Allertato il 118 che è arrivato sul posto per una chiamata in codice giallo ovvero per un caso grave ma non in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi di legge, la polizia municipale del Lido che ha eseguito le verifiche ed anche ascoltato alcuni testimoni. Il paziente è stato seguito dal personale del Suem che poi ha deciso il trasferimento, per motivi precauzionali, all'ospedale all'Angelo di Mestre dove si trova ricoverato per accertamenti visto anche il trauma cranico riportato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA