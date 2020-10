L'EVENTO

I teatri chiudono e lui invece alza il sipario. In un luogo insolito, ma con un attore d'eccezione: Vincent Van Gogh. Marco Goldin, curatore di mostre di successo e uno dei massimi esperti del Maestro olandese, venerdì sera regalerà al pubblico una serata straordinaria, che durerà un'ora e 20 minuti e che sarà caratterizzata da un'interazione continua tra parole e musica. A partire dalle 21, in diretta dal Centro San Gaetano di Padova, dove è in corso la mostra Van Gogh i colori della vita, trasmetterà sulla pagina Facebook e sul sito di Linea d'ombra un recital teatrale, di cui lui stesso sarà protagonista, assieme a Remo Anzovino, compositore e pianista, le cui musiche di recente hanno fatto da colonna sonora a film dedicati a Gauguin e Monet. In pratica le sale dove sono esposti i capolavori saranno trasformate in un palcoscenico, con telecamere ovunque in grado di mandare in onda immagini ad alta definizione, per raccontare la vita e le opere dell'artista, in mezzo ai suoi quadri, partendo da alcune pagine tratte dal libro dello stesso Goldin Van Gogh. L'autobiografia mai scritta, in libreria da poche settimane e balzato nella top ten dei saggi più gettonati, ma aggiungendo numerosi racconti a braccio, che avranno la funzione di cucire le letture.

«È un regalo grande - spiega il curatore - che, tra l'altro, ha un costo non indifferente. Allestiremo uno studio televisivo pari a quelli della Rai, con una dozzina tra tecnici e operatori che lavoreranno nei 600 metri quadrati espositivi. Nella sala che ospita i paesaggi di Saint-Rémy, collocheremo il set e un grande pianoforte a coda. Lo spettacolo prende spunto dal mio libro e io, interagendo con la musica, racconterò chi era davvero Van Gogh. Gli spettatori vedranno questo rapporto a tre, basato su un equilibrio incredibile e in totale sintonia». «Ci saranno - aggiunge Goldin - momenti in cui Anzovino suonerà, altri in cui io parlerò a braccio e altri ancora in cui leggerò le lettere riportate nel libro, scritte dall'artista olandese. Ma l'unicità dell'evento è rappresentata dal fatto che, nel momento in cui per esempio mi soffermerò sul Seminatore, sarò accanto al quadro che lo riproduce. E nel cogliere le preziosità, mi farò accompagnare dalla musica. Con tale modalità affronterò vari aspetti della pittura di Van Gogh, avvalendomi della presenza delle opere che li rappresentano. Sarà una produzione vera e propria, che vogliamo mettere a disposizione gratuitamente di coloro chi risiede nel Veneto, che si potrà seguire anche sul canale 14 del digitale terrestre». «Nel momento in cui i teatri chiudono - ha concluso - abbiamo voluto dare un segnale diverso e mettere a disposizione un nostro contributo, proponendo uno spettacolo teatrale gratuito di eccezionale qualità, per riabbracciare la parte più autentica di ognuno di noi».

Nicoletta Cozza

