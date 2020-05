L'ARTISTA

Avvocato e musicista, sempre più preso dall'attività artistica tra concerti, lavori teatrali, album e colonne sonore, Remo Anzovino prima del decreto del governo che limita gli spostamenti oscillava tra Pordenone, dove vive, e Rimini, impegnato nella registrazione della colonna sonora da lui composta per un docufilm su Pompei (per Sky Arte, stando alle indiscrezioni) per la regia di Pappi Corsicato, che dovrebbe annoverare tra i protagonisti anche Isabella Rossellini, i cui genitori (il regista Roberto e l'attrice Ingrid Bergman) realizzarono il celebre Viaggio in Italia, ambientato anche tra le rovine archeologiche della città campana distrutta dall'eruzione del Vesuvio.

PREOCCUPAZIONE E INCERTEZZA

Un'attività resa più complessa dalla contingenza del momento, che tuttavia preoccupa il musicista per altri motivi. «Sono preoccupato per molti altri colleghi che vivono esclusivamente di musica - spiega Anzovino - questo momento non è facile, spero che ci siano provvedimenti straordinari a sostegno delle decine di tipologie di lavori dello spettacolo non garantiti, dagli artisti ai tecnici. In studio a Rimini, avevo vissuto da lontano la situazione. Ora come tutti la vivo in pieno e mi sento scombussolato anche per i musicisti che hanno partecipato con me all'incisione della colonna sonora. Il disagio è comunque generale ma penso anche che dobbiamo sforzarci di avere pazienza e fiducia, per superare il momento che pone in primo piano i rischi per la salute di tutti noi».

Oltre al lavoro in studio, Anzovino era impegnato nella presentazione del suo Art Film Music (per Sony Classical); un box set celebrativo che contiene in 5 cd le colonne sonore da lui scritte, dirette e orchestrate per la serie di docufilm La Grande Arte al Cinema di Nexo Digital. Da Hitler contro Picasso e gli altri a Frida. Viva La Vida, passando per Van Gogh tra il grano e il cielo, Le Ninfee di Monet e Gauguin a Tahiti. Cinque album di Anzovino, celebrati in Italia con il Nastro D'Argento 2019 - Menzione Speciale Musica dell'Arte. «È stata una pubblicazione che non mi aspettavo - confessa il pianista pordenonese - la pubblicazione in streaming era andata bene, ma vedere l'oggetto fa un certo effetto. Sono musiche autonome dalle immagini che accompagnavano, elogiate anche da John Mansell, importante giornalista inglese che oltre a firmare l'introduzione del cofanetto aveva elogiato le mie musiche per il prestigioso Movie Music International».

PRIMA DEL VIRUS

«A gennaio sono stato ospite della rassegna Milano Classica, alla Palazzina Liberty assieme a David Cerquetti - ricorda Anzovino - sono stato pure scelto per tenere un master class di composizione ad alcuni giovani e gruppi under35 selezionati dalla rassegna, con due giorni di lezione. Un'esperienza molto bella, che mi ha messo a contatto con colleghi docenti di livello e allo stesso tempo mi ha permesso di trasferire a dei giovani le mie esperienze e modo di approcciarmi alla musica. A fine 2019 mi sono anche esibito negli Stati Uniti e in Giappone, ponendo le premesse per sviluppare in quest'anno altri tour all'estero, che inevitabilmente al momento sono sospesi».

«A parte la colonna sonora su Pompei - ammette Anzovino - tutto è in attesa di sviluppi e novità positive. In estate vorrei proporre due diversi tipi di tour: uno in piano solo e uno assieme a un'orchestra. Ho già provato a fine dicembre un concerto per il teatro Galli di Rimini con l'Orchestra Rimini Classica. Un organico d'archi di quindici elementi, che sul mio modo di orchestrare mi ha consentito di dare ritmo ed effetti lirici momento potenti. Mi è stata offerta anche la possibilità di provare con un'intera orchestra sinfonica, ci sto pensando ma tutto potrà essere stabilito a emergenza virus passata».

Anzovino è stato pure invitato a partecipare alla stesura delle musiche per la grande opera collettiva che celebrerà i 900 anni della Cattedrale di Piacenza. «Il progetto Versetti cosmici, a cura del Gruppo Strumentale Ciampi guidato da Claudio Saltarelli, prevede l'esecuzione nel 2022 di una grande opera per orchestra sinfonica, quattro voci soliste e doppio coro (misto e di voci bianche) che metterà in musica una serie di versi sacri - conclude il musicista - inoltre sto raccogliendo materiale per un mio nuovo album solista, che dovrebbe uscire nel 2011, a distanza di quattro anni dal mio ultimo cd, Nocturne. Un album di sole note, perché personalmente sono legato ai suoni, anche se mi è piaciuto scrivere anche il testo di Yo Te Cielo (Canción Para Frida)».

Lorenzo Marchiori

