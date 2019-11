Anziano investito sulle strisce nel piazzale Grave in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDOUn anziano a piedi è stato investito da un auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in piazzale Santa Maria Elisabetta al Lido. Ennesimo incidente ieri mattina, verso le 12.30, in pieno centro e ancora un altro ferito ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata all'ospedale Civile di Venezia. Prosegue, purtroppo, il momento nero per la sicurezza della viabilità sulle strade dell'isola. Questa volta l'incidente è avvenuto in piazzale Santa Maria Elisabetta all'altezza del passaggio pedonale che si trova...