Anziani contro Cus, si apre lo scontro sugli orti

PALAZZO MINOTTOVENEZIA Togliere un po' di spazio agli orti per gli anziani di Palazzo Minotto per allargare e riorganizzare i campi scoperti dell'adiacente Cus, il centro sportivo universitario di Venezia. É l'idea a cui sta lavorando in Comune, su richiesta dello stesso Cus, ma che sta sollevando accese proteste tra gli anziani. Se ne parlerà oggi, in un'assemblea organizzata dalla Municipalità, che darà voce proprio agli ortolani, ma in cui si discuterà anche del ponte Molin e più in generale del tema della residenzialità sempre più...