Antonio Badile, l'autoritratto del 500 ai Musei civici

È stato donato ai Musei Civici di Verona l'autoritratto del 1552 dell'artista Antonio Badile. L'importante lascito è stato riconosciuto al Comune dalla signora Ida De Stefani che, in ricordo del marito Gianni Delaini, ha fatto dono alla città di un particolare dipinto raffigurante, uno degli artisti più significativi del Cinquecento veronese, maestro di Paolo Caliari detto Il Veronese. Straordinaria la storia di questa preziosissima opera. Il dipinto, messo all'asta a Sotheby's nel 1969, tornò in una collezione privata veronese per finire...