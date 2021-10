Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GUERRA ALL'INFLUENZAVENEZIA Martedì parte la campagna antinfluenzale. L'Ulss 3 Serenissima ha ordinato in tutto 144mila dosi, riservandosi un'aggiunta del 10-20% eventualmente da apportare, di cui 134.360 sono state consegnate ai medici di medicina generale per la somministrazione ai propri assistiti; mezzo migliaio sono destinate all'ambulatorio pediatrico; una quota ancora in via di definizione andrà ai pediatri di libera scelta; altre...