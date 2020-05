LA NOVITÀ

Nasce il progetto Dimore Amiche, una rete d'impresa ideata dalle famiglie proprietarie di sei ville venete con lo scopo di ripartire insieme e promuovere l'autenticità del territorio. Si tratta di dimore d'epoca che custodiscono esempi di architettura e pittura che spaziano dal periodo pre-palladiano fino a quello immediatamente successivo ma che, prima di essere capolavori artistici, sono case abitate. Ogni villa aderente all'iniziativa oltre alle visite guidate offre diversi servizi: Castello di Thiene, Villa Valmarana ai Nani a Vicenza, conosciuta per gli affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, Villa Sagramoso Sacchetti a Verona e Villa da Schio a Castelgomberto offrono pernottamento, mentre a Villa Feriani nel cuore dei Colli Berici a Montegalda c'è il servizio di ristorazione. Inoltre tutte le ville propongono al visitatore prodotti tipici del territorio, alcuni di produzione propria, come avviene a Villa Feriani, Villa Sagramoso Sacchetti e Villa Angarano Bianchi Michiel a Bassano del Grappa, citata già dal Palladio per le sue degustazioni di vini preziosi.

La neonata rete d'impresa, in un momento di blocco dei flussi turistici internazionali, vuole promuovere il turismo di prossimità. Le ville venete, con i loro grandi spazi e immensi parchi che permettono il distanziamento sociale, tornano ad essere protagoniste del patrimonio culturale. Il progetto Dimore Amiche punta ad esprimere il concetto di benvenuto, non a caso la maggior parte dei padroni di casa accompagna il visitatore per gli spazi della villa come farebbe con un amico. Il visitatore che si recherà in una di queste ville riceverà inoltre una card che gli darà la possibilità di avere uno sconto sui servizi offerti dalle altre dimore del circuito. Il progetto è promosso e valorizzato da Adsi, l'Associazione Dimore Storiche Italiane, di cui le ville fanno parte. Ora però le dimore si stanno attrezzando con percorsi di visita con audio esplicativi fruibili direttamente sul cellulare collegandosi al sito di ogni villa.

«Il danno economico è rilevante. Dopo il coronavirus ci aspettiamo un turismo più tranquillo. Mettersi in rete a livello regionale permette di garantire qualità, ci spinge a rinnovarci grazie al confronto continuo» commenta Francesca di Thiene, amministratrice e co-proprietaria del Castello di Thiene che, con 12 mila metri quadri, ha riaperto ieri con la possibilità di visitare il parco, solitamente chiuso. «Le dimore storiche in Italia sono circa 9.500. Tutte insieme all'anno ricevono 45 milioni visitatori contro i 10 milioni del Louvre. - spiega Giovanni da Schio, consigliere Adsi e proprietario di Villa da Schio, che conserva arredi sacri del 700 - dispiace non essere considerati dallo Stato che ci obbliga giustamente a mantenere le dimore secondo un certo criterio, ma proprio per questo dovrebbe riconoscere la nostra specificità, specie in questo momento difficile». L'iniziativa per ora comprende le sei dimore ma molte sono le ville che stanno facendo richiesta per farne parte: «Noi siamo pronti - conclude da Schio - tocca al Governo e alla Regione darci il via libera».

