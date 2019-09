ANTEPRIMA Come si arriva a 97 anni a brillare ancora nel firmamento mondiale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANTEPRIMACome si arriva a 97 anni a brillare ancora nel firmamento mondiale della moda? Probabilmente anche sapendo prendere con filosofia un viaggio che avrebbe snervato chiunque altro, venti ore di treno fra roghi e deviazioni, ma con la determinazione di non mancare all'anteprima mondiale del film dedicato alla sua settantennale carriera. Così ieri pomeriggio Pierre Cardin, dopo aver attraversato la Francia, è arrivato a Venezia, pronto per sbarcare domani alla Mostra del Cinema.Pensare che il viaggio è durato quasi mezza giornata in...