Antenne sul campanile, la protesta dei fedeli

IL CASOVENEZIA C'è preoccupazione tra gli abitanti della zona di San Trovaso per la nuova antenna di telefonia che da qualche giorno campeggia sul campanile della chiesa. Alla paura per i possibili danni derivanti dalle onde elettromagnetiche si aggiunge anche la richiesta di conoscere come sia possibile che un luogo sacro si presti a ospitare l'ennesima antenna in città. La domanda se la pongono i cittadini della zona, il cui portavoce B.F. spiega: «Circa venti giorni fa si è presentata una barca, hanno montato 8/12 antenne sul campanile...