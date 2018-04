Anoressia e bulimia giovanile, in cura tre minori al mese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIOVANI E SALUTESi va dall'anoressia alla bulimia, per arrivare a scelte estreme. E tra i minori il disagio è decisamente diffuso: nel 2017, 41 minori hanno avuto accesso al polo adolescenti, di cui circa un terzo sono tutt'ora in carico. I casi di ricovero ricoveri in Pediatria (Mestre o Venezia) per primo accesso o per gravità sono stati 4 nel 2017 e 3 nei primi tre mesi del 2018. L'età prevalente di esordio è per lo più fra i 13-14 anni, ma ci sono casi di 11-12 anni. Perché sono soprattutto gli adolescenti a essere colpiti da questo...