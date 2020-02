IL CASO

Centinaia di date annullate, debutti cancellati, compagnie costrette a smontare la programmazione di tournée costruite in mesi di lavoro. E migliaia di professionisti bloccati. Il settore spettacolo è in ginocchio e C.Re.S.Co (Coordinamento della scena contemporanea) chiede al Governo lo stato di crisi per il mondo dello spettacolo a seguito del Coronavirus. La cancellazione delle repliche, l'annullamento di tournée per le compagnie di tutto il territorio nazionale, la defezione delle matinée delle scuole, l'annullamento di festival, laboratori, artisti fermi, tutto questo comporta un ingente danno economico. E l'appello al ministro Dario Franceschini: Stato di crisi immediato.

VENEZIA

Tutti annullati gli spettacoli dello Stabile del Veneto al teatro Goldoni, Le relazioni pericolose (24 febbraio) e Caìda del cielo (27 febbraio1 marzo) e i laboratori. Stessa situazione alla Fenice: annullata l'ultima recita dell'«Elisir d'amore» e «Fantasmagorie» oggi; la sinfonica con l'orchestra della Fenice diretto da Hartmut Haenchen, previsto in doppia replica il 29 febbraio e l'1 marzo. Stop al concerto di Martin Owen, Fabiola Tedesco e Margherita Santi previsto domani e quello dell'ensemble Scherzi musicali per il 27 e 28 febbraio. Il concerto di Antonello Venditti al PalaInvent di Jesolo, previsto per il 29 febbraio verrà recuperato il 20 marzo, sempre al PalaInvent di Jesolo alle 21.

PADOVA

Porte sbarrate alla Cappella degli Scrovegni. Chiusi anche i Musei Civici, il Palazzo della Ragione, la Casa di Petrarca ad Arquà e le mostre. Stop agli ingressi all'L'Egitto di Belzoni al San Gaetano e a Van Gogh, Mopnet, Degas a Palazzo Zabarella. Rinviati i concerti della Pfm (dal 27 febbraio al 24 maggio) e di Angelo Branduardi (dal 29 febbraio al 18 aprile), al Geox. I biglietti acquistati restano validi con le stesse modalità di fruizione. Rinviata anche la tappa del tour (2 marzo, alla Kioene Arena) dei Pinguini Tattici Nucleari, nuove date non prima del 6 marzo. Cala il sipario sui teatri. Stasera niente Le relazioni pericolose al Verdi e domani a domenica La casa nova. Per il primo rimborso in biglietteria o via mail se il biglietto è stato acquistato online (rimborsi@teatrostabileveneto.it), per il secondo seguiranno ulteriori informazioni. Porte sbarrate alle Maddalene. Salta Savana Padana di Righetto, in cartellone da domani al 4 marzo. Sospesi i concerti dell'Orchestra di Padova e del Veneto (giovedì e venerdì) all'auditorium Pollini.

TREVISO

Annullato il gala di balletto Le relazioni pericolose della giovane coreografa di Mosca, Sona Ovsepian, atteso domani al Del Monaco di Treviso, che deve rimandare anche le tre date di Sento la terra girare della comica Teresa Mannino, da venerdì 28 al 1 marzo. Anche Finchè social non ci separi, con Katia Follesa e Angelo Pisani attesi il 1 marzo al Palamazzalovo di Montebelluna, è rinviato a nuova data. Idem A che servono gli uomini con Nancy Brilli domani a Conegliano. Al Teatro del Pane di Villorba viene annullato lo show di Arianna Porcelli Safonov. Si ferma la musica, con Tracce di Jazz a Ca' dei Ricchi, e il festival Pagine d'organo domenica, nell'auditorium della Chiesa Santa Croce.

BELLUNO

Salta Viaggiare con gli occhi. In ricordo di Stefano Zardini che era previsto oggi al Museo Rimoldi a Cortina e Mio fratello Carlo per venerdì. Annullato anche L'irriverente. Memoria di un cronista sabato al Miramonti Majestic. A Belluno ieri è stata annullato e rinviato a data da fissare anche il primo appuntamento della rassegna dedicata a Buzzati A casa di Dino che avrebbe dovuto tenersi oggi alle 18.30.

ROVIGO

Salta l'inaugurazione di Visioni dell'Inferno del progetto La Quercia di Dante, giovedì a Palazzo Roncale a Rovigo. Annullata a Occhiobello venerdì Stasera ovulo, con Antonella Questa. Annullati anche gli Incontri con l'autore domani a Trecenta con Mauro Berruto, giovedì a Costa con Valentina Vignali e sabato a Lendinara con Angelo Longoni.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Tutto fermo in Friuli Venezia Giulia. Al Verdi di Pordenone lo spettacolo Händel Common Ground dell'Alonzo King Lines Ballet e il recital di Saleem Ashkar. Va meglio al Giovanni da Udine: rinvio certo al 12 marzo per Cercivento per la regia di Massimo Somaglino. Ma è guardando alla prossima settimana che il teatro udinese incrocia le dita, sperando di non dover annullare il calendario con spettacoli da tutto esaurito (il duo Lopez-Solenghi). Annullato anche il debutto a Pordenone del tour dei Pinguini Tattici Nucleari.

