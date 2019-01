CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Anno nuovo, tecnologia nuova? O vecchia? Quanto l'innovazione è entrata a far parte del patrimonio genetico del capitalismo italiano e quanto, invece, è sottovalutata dalle nostre imprese? Se esiste un diretto rapporto, tra la dotazione di tecnologia e lo spirito di innovazione del sistema imprenditoriale, da un lato, e l'inclinazione all'alfabetizzazione tecnologica dei cittadini, dall'altro, una prima risposta ai nostri quesiti viene dai dati (rapporto I-Com) relativi alla diffusione in Italia di internet. E non è confortante: nel 2017...