Anni fa sarebbe stato impensabile che giornali autorevoli, italiani e stranieri, dedicassero le loro pagine centrali al feuilleton del caso Argento, relegato certamente nelle sezioni dello spettacolo. Solo che ormai sono saltati i confini tra ciò che è spettacolo e ciò che non lo è, tra ciò che è spettacolo e ciò che è politica. Come scrisse il filosofo Guy Debord, nei suoi Commentari alla Società dello spettacolo, usciti proprio trent'anni fa, siamo giunti allo «spettacolare integrato», dove lo spettacolo «integra la realtà via...