Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Adriano FavaroAvevo 18 anni. La mia esistenza era divisa tra Brindisi e Mestre. Ma la mia vita era progettata per Mestre, città che ho amato, e che amo. Giocavo a tennis e con questo sport è cominciata l'amicizia con Mariella Scantamburlo Silvestri, la compagna di papà; e sua figlia Maria Grazia. Dormivo a casa di papà in viale Garibaldi e a volte da Mariella e Maria Grazia, nel quartiere di Favaro. Stavo veramente bene in questa città,...