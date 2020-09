IL RICONOSCIMENTO

Atmosfere melò, decadenti, ambienti dannunziani pieni di oggetti ed un'etica feroce, come è giusto, sia accompagnano questo film che sembra scritto da Balzac: Love after Love di Ann Hui, Leone alla carriera in questa 77/ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Tratto dal romanzo Aloeswood Incense: The First Brazier di Eileen Chang (Zhang Ailing) il film ci porta nella Hong Kong agiata poco prima della seconda Guerra Mondiale. Qui da Shanghai arriva la giovane e ingenua Ge Weilong alla ricerca di una zia che neppure ha mai visto. La ragazza si è allontanata dalla sua famiglia per completare la propria istruzione e pagarsi gli studi e la zia, la signora Liang, sembra disponibile ad aiutarla e più che altro ad educarla al cinismo di chi è ricco e conosce le cose del mondo. La signora Liang, bella anche se non più giovanissima, conduce infatti una vita a dir poco equivoca ed è perfetta per plasmare questa ragazza che, dentro di sé, nasconde un purosangue. Anzi, almeno inizialmente Weilong diventa una marionetta nelle mani della zia che le fa capire quanto sia importante essere gentile con gli uomini ricchi e potenti anche se anziani.

UOMO SBAGLIATO

Ma, come in tutte le storie appassionanti, i sentimenti non stanno a guardare e la giovane Weilong viene attratta dall'uomo sbagliato, ovvero George Qiao, giovane, bello, libertino e terribilmente opportunista: cerca solo di sposare una donna ricca per potersi permettere tutta la vita uno stile lussuoso che ostenta. «Mi affascinava - dice la regista al Lido - questo mondo tropicale e primitivo che indossa abiti eleganti ed eccentrici, mentre le emozioni e le relazioni più melodrammatiche sono espresse in modo diretto, come se fossero normali. Ho voluto dare voce a questo ambiente unico, invece di dirigere un'altra sofisticata storia d'amore». Riguardo al Leone d'oro alla Carriera, Ann Hui ci scherza su dicendo di essere preoccupata dei commenti dei suoi amici vedendo che anche Tilda Swinton lo ha ricevuto quest'anno a Venezia e «nei suoi confronti - dice - farò sicuramente la figura di quella brutta».

Tornando al film, Ann Hui ha detto poi come la post-produzione è stata davvero drammatica perché fatta durante i tumulti: «tornavo a casa in metro e dovevo ogni volta controllare su Google dove erano le proteste. È stato molto difficile». La colonna sonora del film è firmata da Ryuichi Sakamoto (premio Oscar per L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci); la fotografia di Christopher Doyle (lo stesso di Wong Kar-wai di In the Mood for Love) e gli splendidi costumi, infine, sono di Emi Wada vincitrice di un Academy Award per Ran di Akira Kurosawa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA