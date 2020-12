IL LIBRO

Anime nascoste (Mondadori), il nuovo romanzo di Stefano Zecchi, professore di Estetica all'Università di Milano, ha le caratteristiche per innescare micce: attraverso una storia familiare racconta un altro 68, meno conosciuto, vissuto specularmente dai giovani di destra. Come in altri suoi romanzi è la bellezza uno dei cardini della storia, una bellezza salvifica, come la definisce lo stesso Zecchi.

Il romanzo si apre con Ugo Foscolo, Ogni lacrima insegna ai mortali una verità, avvertendo il lettore che il dolore è legato alla scoperta, sin dalle prime pagine in cui Lorenzo, antiquario, chiuso dentro la bellezza del passato quasi fosse un mondo costruito per proteggersi, viene travolto dalla realtà: Maurizio, figlio adottivo amato come fosse suo, ha avuto un grave incidente in moto. In ospedale insieme a Barbara, la sua compagna e madre di Maurizio, bella, compositrice di musica per teatro, inizia una riflessione sulla genitorialità e sulla concretezza dei sentimenti. In una sala d'aspetto dove le parole stanno appese a un filo, Lorenzo riceve la visita di Carla, sconclusionata post hippie sorella di Gloria, suo grande amore del passato, che incarcerata in Francia chiede di rivederlo dopo trent'anni di silenzio. Il passato irrompe nella sua vita. Deciderà di andare a Parigi per scoprire quale motivo spinga Gloria. E durante il viaggio Lorenzo rievocherà l'infanzia a Venezia, luogo in cui la bellezza diventa casa, l'educazione sentimentale guidata dall'amico Carlo, l'educazione alla filosofia con i libri di Antonello che gli farà scoprire Spengler, Jünger, Heidegger, Guénon, Evola. L'incontro con Gloria, bella e affascinante, con i suoi occhi verdi, gli stivali immersi nel fango e il violino durante l'alluvione del 66. Milano e l'università. Ancora Gloria, il loro amore che lo trascinerà nei collettivi studenteschi, ai quali Lorenzo tenta di opporsi passando per qualunquista, lui vuole laurearsi e si mantiene lavorando in un negozio d'antiquario. La lotta armata. Le bombe, i morti. La violenza che travolge tutto, facendo precipitare ogni costruzione di pensiero. Quel viaggio è pure un modo per ricordare la madre e il fratello Nicola ormai morti, la spiaggia del Lido e Venezia che ritorna con nostalgia contrapposta alla follia di ciò che accade intorno.

Una storia privata che si fa universale, numerosi i personaggi reali e i tragici eventi citati che costringeranno molti giovani alla clandestinità e alla fuga in Francia, come accadrà alla stessa Gloria. Quale motivo la spinge a cercare Lorenzo dopo quasi trent'anni? Zecchi raccontando di quelle anime nascoste, una gioventù incendiata e le sue ceneri disperse nel vento del trasformismo e dell'ipocrisia lo svela in maniera commovente nelle ultime pagine in una perfetta circolarità della storia.

