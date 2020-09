LA MANIFESTAZIONE

Al via la Biennale Musica. Da oggi al 4 ottobre prende il via la 64 edizione del Festival di musica contemporanea. La rassegna, intitolata Incontri, prevede 18 appuntamenti e 28 novità di cui 15 in prima esecuzione assoluta. Il curatore del festival, Ivan Fedele, ha pensato a una manifestazione dedicata alle grandi personalità del recente passato musicale, in dialogo con gli autori della più immediata contemporaneità. Indicativa la scelta dei due compositori ai quali sono stati attribuiti i Leoni: quello d'oro allo spagnolo Luis De Pablo, classe 1930, e quello d'argento al quarantacinquenne Raphaël Cendo, esponente del cosiddetto saturazionismo francese.

PADOVA E IL VENETO

Il concerto inaugurale, venerdì al Teatro alle Tese, vedrà il ritorno dell'Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, impegnata con due lavori di De Pablo: il Concerto per viola e orchestra (solista Garth Knox) e Fantasie per chitarra (solista Thierry Mercier). Angius, domenica 27 settembre al Teatro Goldoni, dirigerà anche l'opera I cenci di Giorgio Battistelli, sostituendo un collega in quarantena.

«La voglia di far musica - commenta Angius - non può essere cancellata dal virus. C'è un grande desiderio di normalità. Quando tra febbraio e marzo furono chiusi tutti i teatri, stavo lavorando a Parma. Doveva andare in scena l'opera di Debussy Pélleas et Mélisande. Sembrò che fosse scoppiata una guerra. Gradualmente, però, tutto è ricominciato». Quale direttore musicale dell'Orchestra di Padova, Angius ha promosso una serie d'iniziative che appaiono quasi in controtendenza rispetto ad altre realtà. «La nostra estate è stata di grande lavoro, con un'attività davvero frenetica. Un'orchestra da camera ha minori limitazioni in termini di distanziamento ed è stato più facile ripartire. Tra l'altro, abbiamo registrato i concerti per pianoforte di Beethoven con cinque pianiste italiane. A dicembre su Rai 5 saranno trasmessi in un ciclo intitolato Le immortali amate.

I PROGRAMMI

A ottobre, inoltre, riparte la nostra stagione musicale al Teatro Verdi con una nuova camera acustica». Anche dal punto di vista economico, Angius è piuttosto ottimista. «Rispetto alle Fondazioni liriche, i cui incassi sono fondamentali per il bilancio generale, nel nostro caso le minori entrate, dovute alla riduzione dei posti, non dovrebbero metterci in crisi. Cercheremo di elaborare nuovi progetti legati al Novecento e le idee non mancheranno. Intensificheremo poi la presenza sul territorio dell'Orchestra di Padova grazie alla collaborazione con il Teatro stabile del Veneto». Sul suo ruolo d'interprete di riferimento per la contemporaneità e sul programma inaugurale della Biennale, Angius non ha dubbi. «È giusto che un direttore approfondisca un repertorio e che lo esegua con serietà e autorevolezza. Nessun direttore può far bene tutto. Conoscere quanto è prodotto oggi aiuta comunque a leggere da altre prospettive i grandi classici. Per quanto riguarda i due lavori di De Pablo, devo dire che sono un esempio di polverizzazione sonora, di scrittura cameristica che distilla il tessuto orchestrale, con chiari riferimenti, però, alla tradizione nazionale spagnola».

Mario Merigo

