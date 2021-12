MUSICA

Raccontare il Novecento attraverso le canzoni che hanno segnato quell'epoca. Una narrazione musicale, rivelatrice di sentimenti e costumi che difficilmente si trovano nei libri di storia. Racconto italiano è il nuovo disco della cantautrice e interprete veneziana Angela Milanese, un viaggio tra le note dalla nascita della Repubblica ai tempi moderni, attraverso brani che hanno fatto la storia della nostra canzone. «Io e il pianista Paolo Vianello da parecchi anni lavoriamo sulla selezione e l'arrangiamento di alcune tra le melodie più importanti del repertorio musicale italiano, intravvedendo un percorso di trasformazione della società attraverso le canzoni nei vari decenni» racconta Angela Milanese.

«È uno sguardo rivolto al nostro passato, decennio per decennio, ma con la prospettiva stilistica della contemporaneità, grazie ad arrangiamenti nuovi e originali, in chiave jazzistica». E così il percorso si snoda attraverso brani come come Bellezze in bicicletta, Ma che freddo fa, Io che amo solo te e i più recenti Azzurro, Centro di gravità permanente, La musica che gira intorno.

Alla realizzazione dell'album, edito da Caligola Records, hanno collaborato anche talentuosi musicisti come Alvise Seggi al contrabbasso e Luca Colussi alla batteria. «Abbiamo scelto le canzoni per lo più emotivamente e in base a un criterio di ri-arrangiabilità, ovvero non è stato possibile includere qualsiasi brano ci venisse in mente, perché alcuni non sono trasformabili, destrutturabili. Mi è capitato per esempio con una canzone di Buscaglione o una di Dalla» spiega la cantante.

D'altra parte spesso è difficile scindere la veste cantautoriale da quella dell'interprete. «Direi che le cose vanno assolutamente insieme e sono inseparabili, poiché reinterpretare un brano è come riscriverlo. La scrittura inoltre permette di diventare maggiormente consapevole anche delle composizioni altrui». La ricerca storica fa parte del Dna dell'artista, che in passato ha rivisitato brani della tradizione popolare veneziana nel cdbook Peregrinazioni lagunari: un progetto musicale a cui Angela Milanese continua a lavorare, visto che è prevista una seconda edizione dell'album, dove verranno sondate le affinità tra la tradizione popolare veneziana e le origini del jazz. Un genere a cui l'interprete si è avvicinata seguendo gli insegnamenti di Bob Stoloff, Jay Clayton, Rachel Gould, Mark Murphy.

Laura D'Orsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA