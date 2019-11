Angela e Recchi: «I segreti del mare tra squali e balene»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTO«Racconteremo nel dettaglio la vita che c'è nel mare, anche perché molte scoperte sono relative soprattutto agli ultimi 40 anni. Prima non c'era l'attrezzatura adeguata per fare certe ricerche».Alberto Luca Recchi, instancabile esploratore, fotografo e tra i protagonisti delle prime spedizioni nel Mediterraneo, presenta così il singolare incontro con Piero Angela, in programma il 17 dicembre al teatro la Fenice, nel corso del quale saranno appunto svelati tutti i Segreti del mare. Quello nello storico teatro lagunare sarà...