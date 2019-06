Anfore romane nel sito di Aquileia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un deposito di anfore utilizzate in antico per il trasporto dell'allume, un fissatore dei colori per tessuti nel mondo antico, è il risultato della campagna di scavo attualmente in corso ad Aquileia (Udine) sotto la guida di Daniela Cottica nell'ambito del progetto Aquileia Porto romano - sponda orientale: indagini archeologiche presso l'ex fondo Sandrigo. «Questo, che è uno dei più consistenti rinvenimenti in tutto l'occidente romano - spiega Cottica direttrice della campagna, docente di archeologia classica all'Università Cà Foscari di...