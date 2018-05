Andrea Causin: «Ho perso un fratello»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAVENEZIA L'aggettivo che viene accostato con più convinzione a Francesco Zorzetto è altruista. Non solo un oste, un ristoratore, ma anche un amico per molti veneziani. La sua morte, travolto da un treno a Preganziol a soli 49 anni, ha lasciato attoniti molti a Venezia, colleghi e clienti. E chissà, magari La Cantina, il locale che Zorzetto aveva venduto ai cinesi un mese fa, ieri avrebbe anche potuto tenere abbassate le serrande in segno di lutto e come omaggio all'ex proprietario. Invece era aperto come al solito. Chi ci lavora...