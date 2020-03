Andrea Appi e Ramiro Besa debuttano nel 1989 come duo comico con il nome d'arte I Papu.

Dal 1993 al 2012 il fortunato sodalizio artistico è nella squadra di cabarettisti dello Zelig. In televisione sono chiamati anche a partecipare a Quelli che il calcio (nell'edizione 2001 condotta da Simona Ventura) e a Le Iene (nell'edizione 2001 condotta da Alessia Marcuzzi), mentre Diego Abatantuono li vuole nella conduzione di Colorado Cafè Live al fianco di Rossella Brescia e poi li coinvolge nel cast del sequel Eccezzziunale Veramente 2. Partecipano anche ai film Cose dell'altro mondo e Finché c'è prosecco c'è speranza di Antonio Padovan

Accanto alle esperienze televisive, le produzioni teatrali enfatizzano la loro vena comica. L'incontro con il regista di teatro Mirko Artuso porta a produzioni che rileggono alcuni classici per il trevigiano Teatro del Pane Il vizietto o La cena dei cretini e valorizzano l'artigianalità del teatro comico con spettacoli come Fratelli Unici, Un prete ruvido e Si fa presto a dire elettrodomestico.

Dal 2016 sono autori e protagonisti di campagne sociali in video per il Friuli Venezia Giulia come Investi in sicurezza e guadagni in salute, L'ugello giusto, Retinex-Bret-Crema e Effevuggì

