Ancora tuffi in canale, stavolta arriva la polizia

VENEZIA Malgrado i divieti in tutte le lingue pubblicati su volantini e, attraverso i social network, in tutto il mondo, c'è chi insiste per prendere Venezia come il luogo ideale per compiere bravate. Proprio sabato sera, a Rialto, alcuni giovani si sono spogliati e tuffati in acqua, ma sono stati intercettati da una volante della polizia che passava in zona, a dire il vero molto battuta dalle forze dell'ordine per via dell'animazione dei locali durante i fine settimana. Secondo i testimoni si trattava di italiani (forse anche veneziani) con...