Ancora in edicola il calendario Barbanera

L'INIZIATIVAE' ancora in edicola lo straordinario calendario Barbanera che come tradizione è acquistabile a 2.90 euro più il costo del Gazzettino. È il più celebre almanacco d'Italia stampato per la prima volta a Foligno intorno alla metà del Settecento e che raccoglie in sè tutta la forza della tradizione. Fin dalle primIle edizioni ha sempre proposto oltre al tradizionale calendario, anche le previsioni meteorologiche, l'indicazione delle fasi lunari, i numerosi consigli per l'agricoltura e la vita in casa, ma pure curiosità, proverbi...