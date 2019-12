«Ancora affamato di musica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTANatale sul palcoscenico per Red Canzian, l'ex bassista e voce dei Pooh, che sarà Testimone del tempo, il concerto-evento, in programma domani, giovedì alle 21 al teatro Goldoni di Venezia, e sabato 21 sempre alle 21 al comunale Mario Del Monaco di Treviso. Due spettacoli che vede il trevigiano Red Canzian, con i figli Chiara e Phil, cantare la solidarietà. Infatti il doppio spettacolo, ospitato dallo Stabile del Veneto, è per raccogliere fondi in favore della Fondazione Città della Speranza. Una trentina i brani in scaletta...