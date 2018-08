Anche Salvini (con fidanzata) diserta l'inaugurazione al Lido

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CERIMONIASe il presidente della Repubblica cancella la sua partecipazione all'inaugurazione della Mostra del cinema di Venezia in segno di lutto per le tragedie di Genova e del Pollino, cosa devono fare le altre cariche istituzionali? Adeguarsi alla scelta del presidente della Repubblica e dare anche loro forfait? Oppure partecipare comunque alla cerimonia in programma ma tenendo un tono più basso? Il quesito sta tenendo banco in questi giorni di vigilia di Venezia 75 dopo che il Quirinale ha fatto sapere che Sergio Mattarella non sarà...