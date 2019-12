Anche Rylands tra i nuovi cavalieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Giornata di celebrazioni oggi in prefettura. Alle 12 il prefetto Vittorio Zappalorto consegnerà i diplomi di conferimento delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. Saranno tre i gradi che questa mattina saranno consegnati, cioè quello di Cavaliere (primo livello di onorificenza che può esser conferito), di Ufficiale (secondo grado) e di Commendatore (terzo grado). Curioso è il fatto che per la prima volta una persona non possa esser insignita di altro titolo se non quello del cavalierato. Tra i 18...