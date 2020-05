Anche la nostra lingua è colpita dal Covid 19, anche se la sua ferita non va attribuita al virus ma alla sciatteria e al provincialismo della maggior parte dei commentatori e soprattutto dei giornalisti. Isolamento, confinamento, segregazione, e poi volendo blocco, chiusura, quarantena, separazione: ne ha di parole l'italiano per definire i provvedimenti sanitari che tendono a prevenire il diffondersi di un contagio, ciascuna con diverse sfumature e una lunga storia che spesse volte coincide con la storia stessa della tecnica messa in atto. Lazzaretto, ad esempio, deriva dal nome dell'isola veneziana Santa Maria di Nazareth, dove fin dal 1403 si sperimentarono forme di prevenzione del contagio della peste, appunto con l'isolamento delle persone e la verifica delle merci, per un periodo prima indefinito e poi di una quarantina di giorni, che in veneziano si dice quarantena.

Però oggi, nonostante il nostro antico primato, tutti dicono lockdown e con pervicace ottusità, quando nel pieno di un'emergenza si dovrebbe comunicare con il massimo di chiarezza perché tutti capiscano e adottino i comportamenti opportuni, diversi commentatori usano social distancing per distanza fisica o personale e non sono pochi coloro che dicono droplets per l'aerosol, cioè le goccioline respiratorie, possibili vettori del virus. La chiusura di fabbriche e uffici ha naturalmente imposto lo smart working, che altro non sarebbe che il lavoro agile, o il telelavoro, o il lavoro da casa, il che comporta, però, di valutare attentamente il work life balance, cioè il bilanciamento (ma va?..) tra tempo di vita e tempo di lavoro. Spesso è la politica a utilizzare inutilmente termini inglesi (ricordate election day per giornata elettorale o stepchild adoption per adozione del configlio o del figliastro, o jobs act per diritto del lavoro, o voluntary disclousure per collaborazione volontaria?) ma bisogna dire che questa volta il Governo si è abbastanza trattenuto anche se poi ci hanno pensato i giornalisti a colmare la gravissima lacuna.

Prendiamo Immuni, l'applicazione individuata per scoprire il percorso dei contagi: a cosa serve? Ma per il contact tracing, naturalmente, che altro non è che la tracciatura dei contatti avuti da un infetto; il download non sarà un problema, cioè scaricheremo gratis e solo volontariamente sul telefonino l'applicazione scelta dalla task force del Governo, ovvero dall'apposita unità operativa, o di pronto intervento, o gruppo di lavoro che dir si voglia, anche se vi saranno problemi di privacy, vulgo riservatezza, soprattutto quando si tratterà di identificare chi dovrà premere il trigger, cioè il grilletto, per inviare gli alert, cioè gli allerta, gli allarmi, gli avvisi alle persone a rischio. Questo paragrafo è una vera apoteosi, tratto da alcuni articoli di cui taccio gli autori per carità di patria, e c'è da chiedersi come sia possibile che dei professionisti giungano a questi parossismi senza porsi la benché minima domanda. Bisogna domandarsi perché, dato che questo fenomeno, aggravato nell'epoca del Coronavirus, imperversa da tempo nel mondo dei comunicatori, che diffondono col loro encefalogramma piatto runner per corridori, biker per ciclisti, trekking per escursionismo, location per ambientazione, e via anglicizzando, mentre non c'è pubblicità che non finisca con un motto inglese (sorry: slogan) od operazione di polizia o di carabinieri che non abbia un titolo anglosassone. Tra Sherlock Holmes e il ruspante Montalbano non c'è partita. Perfino alla Mostra del Cinema di Venezia, la prima e la più prestigiosa, i giornalisti hanno cancellato il tappeto rosso, che pure tra i modi di dire italiani ha una storia secolare, per un red carpet, che probabilmente a chi scrive appare più sgargiante. Ricordate la spocchia irridente con la quale all'inizio della pandemia si guardava dall'estero all'Italia? Difficile essere apprezzati e giudicati seriamente se i primi a non dare valore alla propria storia e alla propria cultura, di cui la lingua è l'elemento centrale, sono gli italiani stessi.

Il punto è qui: in chi lancia i termini inglesi c'è il tentativo di nobilitare i propri provvedimenti, misure magari insoddisfacenti, frutto di estenuanti compromessi, che si crede di propinare meglio alla popolazione e alla comunità internazionale indorando la pillola con la lingua straniera. È la logica dell'imbonitore, del venditore di pentole, che fa leva sul diffuso senso d'inferiorità di noi italiani, e che mira più a confondere e a parlare alla pancia che non a convincere con i buoni argomenti. L'inutile inglese di oggi altro non è che il latinorum di don Abbondio, usato per annebbiare le idee al povero Renzo Tramaglino, ma la cosa che più dovrebbe far riflettere è come di questa pratica, un poco truffaldina, la vera cinghia di trasmissione, sciatta e spensierata, siano i giornalisti. Ma come? Non dovevano essere i cani da guardia del potere?

