Anche il Porto a Corri con noi per Filippo

MARGHERA Nuovo progettosolidale della comunità portuale: il 31 agosto partirà la raccolta fondi per Corriamo con Filippo insieme per la cura.Partner storico di Venicemarathon e del suo Charity Program, il Porto di Venezia, a fianco dell'Associazione Amici della Laguna e del Porto, quest'anno correrà per un nuovo progetto sociale. L'obiettivo è raccogliere fondi per l'associazione CDKL5 insieme verso la cura, fondata a Marghera dal papà di Filippo un bimbo affetto dalla sindrome CDKL5 e presente sul territorio da ormai 10 anni.Il 31...