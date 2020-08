TURISMO

VENEZIA Negli ultimi anni, caratterizzati dal turismo di massa in giornata, non tutti i giorni erano così affollati da dover deviare costantemente le automobili da piazzale Roma al Tronchetto o addirittura verso Mestre. Questo strano agosto 2020, invece. è stato caratterizzato dal bollino rosso quotidiano, nel senso che a partire dalla tarda mattinata i garage di piazzale Roma si esauriscono puntualmente. Così è successo anche ieri, quando tra le 14 e le 16 le auto sono state inviate al Tronchetto.

Il motivo sembra essere l'aumento dell'utilizzo dei mezzi privati per gli spostamenti al posto del treno, a causa della paura di possibili contagi da coronavirus. Volenti o nolenti, viaggiare in auto con i familiari resta il modo più sicuro per gli spostamenti.

In città anche ieri tanta gente sia proveniente da piazzale Roma che dalle spiagge del Litorale nord, mentre i veneziani (chi poteva) si godevano l'ultima settimana di mare al Lido.

Con la città piena di turisti, pur dalla non grande capacità di spesa, hanno lavorato anche alberghi, bar e ristoranti.

E hanno lavorato anche i borseggiatori, le cui bande continuano a bazzicare tra piazzale Roma, la stazione, Rialto e la zona di San Marco. La situazione è completata dalla presenza delle sedicenti associazioni che raccolgono fondi per i sordomuti e dai fogli che è capitato di vedere avrebbero raccolto anche 200 euro in poche ore. Occorre ricordare che la raccolta di denaro sulla pubblica via è vietata dal Regolamento di polizia urbana del Comune e che ogni volta che qualcuno viene pizzicato si prende una multa e l'ordine di allontanamento.

