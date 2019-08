Anche i foresti nei canali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAFFICO ACQUEOVENEZIA L'ultima frontiera si chiama barca a noleggio. Se pochi veneziani si avventurano nei rii del sestiere di San Marco perché sanno quando entrano ma non se e come ne usciranno, i foresti di questo non si curano e si buttano. Il risultato? Barche contro le rive e soprattutto contro altre barche a causa dell'imperizia nella conduzione. La capacità di chi porta una barca in simili condizioni (canali stretti e trafficati) deve essere invece molto elevata e così l'esperienza e la conoscenza delle regole.DANNI ALLA GONDOLADai...