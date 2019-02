CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Anche i brutti periodi possono essere utili, se ci si dedica a coltivare quelli positivi. La Germania, in questo, è specializzata. L'ha fatto ai tempi del governo Schröder (1998-2002) con l'obiettivo di delocalizzare ad est le produzioni più povere, e lo sta facendo in questa fase in cui l'economia tedesca ristagna per disegnare la strategia industriale dei prossimi dieci anni. L'Italia, che pure vive un rallentamento assai più marcato di quello tedesco e dunque ne avrebbe un disperato bisogno, non riesce invece a guardare oltre il proprio...