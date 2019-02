Anche a Mirano raduno contro il Decreto sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOBILITAZIONEIn piazza anche a Mirano L'Italia che resiste, la mobilitazione a sostegno dell'illegittimitadei provvedimenti in materia di sicurezza emanati dal Governo. Dalla vicenda della Sea Watch 3 al Decreto sicurezza, in campo gruppi e liste del territorio che, in contemporanea con centinaia di piazze italiane, si raduneranno sotto il municipio di Mirano domani, sabato, alle 14, per dare vita a una catena umana simbolica attorno a tutti i monumenti e luoghi significativi dei Comuni dello Stivale. Resistenza 2 febbraio il titolo nazionale...