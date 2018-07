Anastacia scalda Pordenone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FESTIVALUna rassegna dedicata alla musica nera americana per eccellenza, nata in seguito alla schiavitù delle comunità nere, nelle regioni del sud degli Stati Uniti. È quella che sta proponendo in questi giorni, fino a sabato, il Pordenone Blues Festival. Giunto alla ventisettesima edizione, tra concertini per le strade del centro, laboratori, mostre e un concorso per nuovi talenti della musica del diavolo, inno alla miseria e nostalgia degli africani deportati nel nuovo mondo, l'appuntamento si appresta a entrare nel vivo proponendo,...