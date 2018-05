Ananas e aragoste tormentoni d'estate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENDENZEBasta fenicotteri, cactus e unicorni. La moda quest'anno entra in cucina a prendere gli ingredienti per capi e accessori dell'estate. Largo ad ananas e aragoste che compaiono prepotentemente anche su abiti couture e diventano simbolo di una moda lussuosa, mangereccia e allo stesso tempo esotica. Se fino a pochi mesi fa l'avocado era il frutto rivelazione per i puristi della cucina e del fashion, oggi l'ananas, con le sue sfaccettature e il suo giallo dorato e vitaminico, è il vero must. Lo si era intuito già lo scorso anno, quando il...