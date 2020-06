L'INTERVENTO

VENEZIA Ampliamento del garage San Marco, il consigliere del gruppo misto Renzo Scarpa chiede a Soprintendenza e Comune (oltre che alla Corte d'Appello) di riflettere meglio sull'autorizzazione per permettere un approfondimento.

Il consigliere fa riferimento al cisternone, la grande cisterna semi interrata di 70 metri per 37 che ha la funzione di invaso di accumulo per garantire il rifornimento idrico alla Città di Venezia e all'impianto antincendio di cui la Città si sta dotando (è già stato realizzato circa il 60%).

«Tale cisterna è tutelata come testimonianza di archeologia civile - è stata messa in funzione tra il 1880 e il 1885 - ma la tutela si impone a maggior ragione per il fatto che tale serbatoio è tutt'ora in funzione e garantisce l'approvvigionamento idrico alla parte insulare della città. Purtroppo, la sua struttura è lesionata e presenta fessurazioni che ne hanno minato la tenuta. Anche per questo è stata realizzata una nuova centrale idrica al Tronchetto, che aspetta dal 1999 di essere dotata degli impianti elettro-meccanici che le consentano di essere messa in servizio e opportunamente collegata tramite 650 metri di condotta, con la rete di distribuzione che deriva proprio da Sant'Andrea. Ci si deve chiedere quali possono essere gli effetti di una edificazione come quella ipotizzata per l'ampliamento del Garage San Marco seppure nell'ultima versione arretrata e alleggerita che ha ottenuto il parere favorevole» conclude Scarpa.

