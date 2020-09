IL LUTTO

Lutto nel mondo della cultura e dell'ebraismo per la scomparsa, a 92 anni, dello studioso e saggista Amos Luzzatto, medico e docente con incarichi nelle comunità ebraiche nazionale e veneziana. Importante il suo lascito intellettuale: una lettura aperta e contemporanea della storia ebraica, una ferma posizione in difesa di ogni minoranza e profonde riflessioni su razzismo e antisemitismo. Fra i suoi numerosi volumi, ricordiamo, a fine anni Ottanta Ebrei moderni, edito da Bollati-Boringheri, e Sinistra e questione ebraica per Editori Riuniti; nel decennio successivo per gli Annali Einaudi ha curato il secondo volume della Storia degli ebrei d'Italia e un lustro dopo Il posto degli ebrei. Nel 2010 la veneziana Marsilio ha pubblicato il suo romanzo Hermann che ha per protagonista un ebreo tedesco che a seguito di una delusione amorosa si dedica nel dopoguerra all'istruzione delle classi povere di ebrei a Roma. Inoltre, da fine esegeta, tradusse e commentò il Libro di Giobbe e il Cantico dei Cantici. Molto attivo nella comunità ebraica, Luzzatto per due mandati consecutivi, dal 1998 al 2006, è stato presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

L'IMPEGNO

Classe 1928, da Roma emigrò con la famiglia in Palestina - allora sotto mandato Britannico - e visse tra Gerusalemme e Tel Aviv, nei futuri territori dello Stato di Israele per poi rientrare in Italia solo nel 1946 a guerra conclusa. Un'esperienza presente nel suo lavoro più autobiografico, Conta e racconta: memorie di un ebreo di sinistra, edito da Mursia nel 2008, con cui ha celebrato l'ottantesimo compleanno: qui sono riassunte le influenze che ha avuto dal nonno materno Dante Lattes, rabbino e studioso, e del trisavolo Samuel David Luzzatto (Shadal), poeta ed ebraista.

Amos Michelangelo Luzzatto, questo il suo nome completo, era figlio di Leone Michele Luzzatto ed Emilia Lina Lattes e la famiglia di ebrei veneti Luzzatto pare discenda dalla Lusazia, regione tedesca al confine con Polonia e Repubblica Ceca. La sua più importante permanenza fu quella veneziana dove dal 2010 al 2013 è stato presidente della locale Comunità ebraica.

IL RICORDO

«Ha onorato e servito Venezia - dice Paolo Gnignati attuale presidente della Comunità ebraica di Venezia - con una forte presenza diventando un punto di riferimento della vita cittadina. È stato un uomo del dialogo interreligioso, del dibattito culturale aperto, sempre supportato dal forte studio, dalle precise idee politiche e inclinazioni, ma capace di parlare a tutti». A Gnignati è giunta ieri una lettera di vicinanza all'intera Comunità ebraica locale dal Patriarca di Venezia: «Conservo di lui la viva impressione - scrive Francesco Moraglia - di una figura davvero rilevante e autorevole sotto l'aspetto civile, culturale e religioso, così da essere universalmente ascoltata, stimata ed apprezzata». «Con Amos Luzzatto scompare un leader e un uomo straordinario - riporta Noemi Di Segni presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane - e va considerato un segno indelebile quello che Amos, per due mandati presidente dell'Ucei, saggista e attivo divulgatore della plurimillenaria esperienza ebraica, ha lasciato in tutta la società italiana». Dalla senatrice Liliana Segre incisive parole: «Luzzatto è stata una persona straordinaria che ha lasciato il segno», e per il sottosegretario veneziano Andrea Martella: «Perdiamo una figura di enorme spessore - ha postato su Twitter - un uomo che attraverso il suo impegno civile e intellettuale è stato un punto di riferimento per il Paese e per Venezia». Il sottosegretario Pier Paolo Baretta condivide le parole usate dalla rivista Pagine Ebraiche: «È morto un gigante». Per il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, Luzzatto è stato «uno dei più grandi testimoni del nostro tempo che ha vissuto uno dei momenti più atroci della storia ma che, fortunatamente, è riuscito a contribuire in prima persona alla ricostruzione di una società basata sulla cultura del rispetto». Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sottolinea che la scomparsa di Luzzatto si configura come «una ferita per tutta la città». Tra gli incarichi di Amos Luzzatto anche la direzione della Rassegna mensile d'Israel, mentre nel 2002 gli fu conferito dai cronisti friulani il Premio San Giusto d'Oro. Lascia la moglie Laura e i figli Alisa, Gadi e Michele; l'ultimo saluto si terrà oggi, alle 14.30 a Venezia, in campo del Ghetto Nuovo con una cerimonia sotto la Sinagoga tedesca.

Riccardo Petito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA