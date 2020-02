LA FESTA

Sale l'attesa per la festa d'apertura del Carnevale veneziano che domani, ricalcando i temi dell'edizione 2020 tra follia, gioco e tanto sentimento, si celebrerà come ormai da tradizione sull'acqua del canale di Cannaregio. Dove già da ieri mattina sono iniziati i preparativi con tanto di teli oscuranti installati sul ponte delle Guglie per impedire lo stazionamento del pubblico durante lo spettacolo. Due le rappresentazioni alle 19 e alle 21 di Amoris Causa realizzato da Wavevents. In un connubio di luci, suoni, colori e acrobazie per un appuntamento che si preannuncia imperdibile. Mentre il giorno dopo seconda parte della Festa veneziana sull'acqua un corteo acqueo partirà da Punta della Dogana per arrivare intorno alle 12, percorrendo il Canal Grande, nel canale di Cannaregio dove il pubblico avrà la possibilità di degustare gratuitamente specialità veneziane, cicchetti, frittelle e galani in stand enogastronomici a cura di Aepe.

ARRIVANO LE MARIE

Gran finale con l'arrivo della Pantegana di cartapesta che libererà nel cielo un'esplosione di coriandoli colorati. Nelle giornate delle manifestazioni la viabilità acquea pubblica e privata subirà qualche variazione: l'8 febbraio, dalle 17 alle 22.30, il canale di Cannaregio sarà chiuso al traffico. Esattamente come domenica, dalle 10 alle 15. Il Carnevale 2020 che vedrà coinvolti negli spettacoli 300 artisti per un budget di 2 milioni di euro coperti per metà dagli sponsor s'illuminerà anche grazie alla bellezza delle 12 Marie, protagoniste dell'intera manifestazione. Il 15 febbraio sarà riproposto il corteo storico che, con partenza da Via Garibaldi alle 14.30, accompagnerà le giovani fino in Piazza San Marco. Il 16 sarà invece la volta del Volo dell'Angelo che aprirà i festeggiamenti del Carnevale in Piazza con protagonista indiscussa la Maria del 2019, Linda Pani, cui seguirà la domenica successiva quello dell'Aquila. Se la Maria dell'anno sarà proclamata il 25 febbraio, alle 16, la chiusura della kermesse sarà affidata al Svolo del Leon che darà l'arrivederci al 2021.

GLI APPUNTAMENTI

Pièces teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, mostre, visite guidate, laboratori e attività ludico-didattiche pensate per il pubblico più giovane. Il tutto seguendo il tema de Il gioco, l'amore e la follia per un totale di più di 50 spettacoli prodotti da oltre 20 istituzioni cittadine. Si annuncia così, quest'anno, il fitto programma degli eventi culturali che comporranno per il decimo anno consecutivo il Carnevale della città lagunare. Che si snoderà in 18 giorni di appuntamenti (dall'8 al 25 febbraio) per lo più a ingresso libero e creati ad hoc per l'occasione, co-promossi e sostenuti da Vela e Comune. «Non c'è un altro Carnevale uguale al mondo ha detto, in occasione della presentazione, l'assessore al Turismo Paola Mar in quanto le sfilate avvengono sia sull'acqua che sui carri. Ma anche per l'attenzione che viene data alla declinazione del tema dal punto di vista culturale. Ci sarà l'occasione di divertirsi ma anche di accrescere il nostro sapere». «Il Carnevale culturale è un importante valore aggiunto ha sottolineato il direttore artistico Massimo Checchetto e confido nel suo ampliamento per gli anni a venire, perché non c'è futuro senza conoscenza».

UN RICCO COCKTAIL

Se il Teatro Goldoni celebrerà il compleanno del noto commediografo veneziano con La casa nova, spettacolo che sarà portato in scena dal 21 al 23 febbraio dagli attori della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto che daranno vita ad una delle commedie più riuscite dell'ultima stagione goldoniana, nei primi giorni delle festività carnevalesche la Fenice ospiterà un omaggio alla divina Eleonora Duse firmato John Neumeier e interpretato da Alessandra Ferri. E nel programma ci sarà spazio pure per un Carnival Cocktail nelle Sale Apollinee dove, il 20 e il 23 febbraio, il pubblico potrà brindare in maschera al ritmo della musica della consolle. Il 17 febbraio, a Palazzo Labia, sarà la volta de La metafora del cuore, recital pianistico di Letizia Michielon a favore di Casa Famiglia S. Pio X (alla Giudecca). Un vero e proprio omaggio alle intuizioni di uno dei capolavori della filosofa spagnola Maria Zambrano Claros des bosque che intende restituire, attraverso la magia del suono, la metafora del cuore. Durante il Carnevale sarà possibile visitare gratuitamente la mostra Illusion: niente è come sembra organizzata da Science Gallery Venice e ospitata nelle tese di Ca' Foscari Zattere - Cultural Flow Zone. Un progetto caratterizzato da 19 opere interattive volte ad offrire uno sguardo all'interno della mente umana attraverso l'esplorazione delle motivazioni e dei meccanismi dell'inganno sensoriale.

PER I PIÙ PICCOLI

Numerose saranno le iniziative riservate ai più piccoli. Fablab Venezia Edu è pronto a stupire e a divertire bambini e ragazzi fra gli 8 e i 12 anni attraverso alcuni laboratori per imparare facendo utilizzando materiali semplici e riciclati: il 22 febbraio sarà proposta un'attività per prendere confidenza col mondo dell'elettricità e dei circuiti accanto a quella nel pomeriggio dedicata alla conoscenza delle macchine volanti che presto potrebbero popolare i nostri cieli. E ancora, nel ricordare il centenario della nascita di Gianni Rodari, l'attore e regista Alessandro Bressanello leggerà e interpreterà alcune divertenti favole e filastrocche dell'autore; appuntamento al Museo Correr il 22 febbraio e il 23 all'Auditorium M9 di Mestre. Presente nel programma anche la Biennale con il suo Carnevale internazionale dei ragazzi, dal 15 al 23, con attività di laboratorio dedicati per esempio alla matematica e al peso dell'acqua per scuole e famiglie. Al Consolato di Svizzera il Giovedì grasso sarà animato da Fuga dai Piombi di Antonella Barina. Una nuova opera teatrale in dialetto veneziano rimato che ricostruirà, in un suggestivo mix tra realtà e fantasia, la celebre evasione di Giacomo Casanova dalle carceri veneziane, qui liberato da Carlo Goldoni.

NEI MUSEI

Tra le proposte dei Musei Civici spicca la visita a quello di Casa Goldoni dove sarà proprio il noto commediografo in persona ad accompagnare gli ospiti in occasione del suo compleanno, il 25 febbraio lungo le varie fasi della sua vita. Mentre a Ca' Rezzonico, il 24, sarà la volta di Innamorate (della vita e del teatro), un racconto animato condotto da Michela Mocchiutti sulla base di fonti storiche alla scoperta di segreti e passioni delle attrici di teatro sin dal 700. Anche quest'anno la musica del Carnevale si propagherà in terraferma, diventando la protagonista di due eventi qui organizzati: il primo, il 15 e il 16, nella Cafè Sconcerto Sala Teatro di Chirignago, in un repertorio di canzoni e duetti comici dedicati all'amore. Il secondo, il 23 nel piazzale San Benedetto di Campalto, sarà affidato all'Orchestra popolare di Venezia. Infine, location d'eccezione, il santuario di Santa Lucia per la mostra Diorami dal Vangelo. Gesù: la vita accessibile anche ai non vedenti che potranno leggerne le scene attraverso il tatto.

