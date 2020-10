Due sconosciuti si incontrano per caso a un matrimonio in quel di Palm Springs: tutto si complica quando l'annoiato Nyles (Andy Samberg, star del Saturday Night Live) e la riluttante damigella d'onore Sarah (Cristin Miloti) restano bloccati in un loop temporale, incapaci di scappare da quella giornata, dal quel ricevimento ma soprattutto da sé stessi. E così, costretti a rivivere sempre lo stesso giorno come il mitico Bill Murray di Ricomincio da capo, Nyles e Sarah provano a rompere gli schemi scatenando situazioni paradossali nel mondo che li incastra (la festa, gli ospiti, le relazioni tra familiari, fidanzati e parenti), rassegnandosi anche alla routine che li imprigiona in quel giorno, e che li trascina da un bagno in piscina a roboanti suicidi. E visto che i due si ritrovano con tanto tempo da ammazzare e una vita che non invecchia mai, tanto vale fare un po' di chiarezza dentro se stessi. Per scoprire che magari, nella ripetitività, non tutto è proprio da buttare, come insegna il buon J.K. Simmons, assetato di vendetta dopo essere finito a sua volta nel loop.

Barbakow gioca con la tradizione cinematografica del time-loop tentando di dare alla sua romantic-comedy un tocco più fresco e dissacrante: nonostante qualche ripetizione e ovvietà - si può immaginare sin dall'inizio che i due protagonisti finiranno per innamorarsi - il film scorre via leggero e divertente seguendo i due simpatici anti-eroi che cercano di adattarsi a una situazione che faticano a comprendere. Poi però, il meccanismo si inceppa, finendo per inzuccherarsi nel solito vogliamoci bene che piace tanto alle commedie italiane. Così, osservando cosa accade nelle relazioni di coppia, dove spesso nulla è mai davvero quel che sembra, Barbakov ci ricorda che monotonia e ripetitività, in fondo, sono una piacevole scoperta. Perché è bello poter contare su un'altra persona, e ancora meglio è potersi abbandonare all'altro con fiducia e senza maschere, superando le proprie paure. Amen.

Chiara Pavan

