CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMICI IN SFIDAQuesta sera, nuovo appuntamento con Chef in tavola Ch.it, 5 Chef, 5 Amici, 5 interpretazioni del territorio, in una cena speciale. La rassegna fa tappa a La Posa degli Agri di Polverara (Pd). Il menu prevede: Baccalà cotto e crudo diDavide Di Roccodel Fuerl Ristorante in Prato(Padova); Gallina, rape e rape di Andrea Valentinettidi Radici(Padova); Tortelloni ripieni di patate al timo cotte alla brace con salsa all'erborinato e limone di Paolo Giraldodel ristorante Corteverdechiaradi Correzzola (Pd); Faraona latte e miele,...