Amianto in motoscafo, eredi risarciti

TRIBUNALEVENEZIA Contaminato dall'amianto negli anni un cui lavorava come motoscafista in città. Ora il Tribunale del lavoro di Venezia ha stabilito che quel decesso, per mesotelioma pleurico, è riconducibile agli anni trascorsi al servizio dell'Hotel Cipriani. La vicenda in questione riguarda Paolo Venezia che dopo aver iniziato a lavorare nel 1970 nel marzo del 2018 aveva perso la vita per la grave malattia.La famiglia si era così rivolta all'avvocato Enrico Cornelio per ottenere giustizia, certa del fatto che la malattia era legata al...