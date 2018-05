Amianto, Actv e Comune: «Meglio pagare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DANNI DA AMIANTOVENEZIA Un risarcimento che sfiora i 190mila euro, per due terzi a carico di Actv e la parte restante versata da Ca' Farsetti. Comune e azienda di trasporto firmano una transazione con un ex dipendente che si era ammalato di mesotelioma in seguito all'esposizione lavorativa all'amianto. L'iniziativa è stata presa per evitare una condanna probabilmente più pesante, visto che ormai il nesso di causalità per certi tipi di lavori è stato dimostrato. La malattia insorge anche a distanza di decenni e a farne le spese, oltre alle...