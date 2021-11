Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TEATROUn'aula di una scuola pubblica. È l'ora di ricevimento per una insegnante di una classe di prima media. È tesa, ha la testa altrove, è in attesa di una telefonata che non arriva mai. Al colloquio si presenta inaspettatamente la madre di un suo allievo e nasce un confronto intenso sul bullismo, perché dopo una sospensione il ragazzo ha commesso qualcosa di tremendo, di irreparabile. Muove da questo snodo narrativo Il nodo, lo...