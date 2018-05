Ambra Angiolini a Rovigo in scena con Balkan Burger

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEATROUna giovane donna è costretta continuamente a cambiare non solo religione, non solo identità, ma perfino il suo stesso nome. È la protagonista del sorprendente spettacolo Balkan Burger firmato da Stefano Massini, drammaturgo e regista tra i più apprezzati della scena contemporanea, e portato in scena da Ambra Angiolini diretta da Luisa Cattaneo (prima interprete del testo) e Letizia E.M. Piva, domenica 20 maggio alle 21 al Teatro sociale di Rovigo. La vicenda si svolge nella tragica terra di Erzegovina (Jugoslavia ante-litteram),...