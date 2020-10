AMBIZIOSA

ROMA La strategia sull'elettrificazione di Volkswagen è quella che in un casinò di Las Vegas si definirebbe all-in: puntare tutto (o quasi) su un numero, chiudendo gli occhi in attesa del risultato. L'investimento del gruppo tedesco sull'auto a batteria parla chiaro: 33 miliardi di euro da qui al 2024. Entro il 2029, l'obiettivo è produrre fino a 75 modelli elettrici puri per venderne 26 milioni di unità. Nonostante le difficoltà legate al Covid-19 abbiamo scelto di confermare tutte le risorse destinate allo sviluppo della mobilità elettrica: 11 miliardi di euro entro il 2024, solo per il nostro marchio, ha spiegato Ralf Brandstätter, ceo del marchio Volkswagen. Impossibile trovare numeri simili nei bilanci di altre Case automobilistiche.

MODELLO GLOBALE

Il successo della strategia tedesca, almeno in questa prima fase, passa per ID.4, un suv elettrico che dovrà andare alla conquista del mondo: È la nostra prima elettrica globale, l'ha definita Brandstätter. E il suo passaporto lo dimostra: produzione già avviata a Zwickau in Germania (impianto neutrale per le emissioni di CO2) e ad Anting in Cina, poi nei prossimi mesi toccherà a un altro stabilimento cinese (Foshan), per poi arrivare all'impianto nordamericano di Chattanooga nel 2022.

L'ID.4 giocherà le sue carte partendo da forme vincenti: i suv sono il segmento in crescita a qualsiasi latitudine, in particolare nei mercati che pesano di più in termini di volumi, Stati Uniti e Cina. Entro il 2025 il 50% delle vendite Volkswagen sarà rappresentata da suv e crossover di diverse tipologie e dimensioni. L'ID.4 contribuirà attivamente ad alimentare questo successo, ha spiegato Brandstätter.

Nel mirino c'è la Model Y di Tesla, azienda californiana che a Wolfsburg da sempre è guardata con attenzione e forse qualcosa in più: Per alcuni aspetti come esperienza utente, aggiornamento software, performance delle versioni top di gamma, rete di ricarica e autonomia, la Model Y è un riferimento, ha scritto Herbert Diess, numero uno del gruppo Volkswagen, sul social Linkedin. A questo punto all'ID.4 non resta che conquistare gli scettici (e sono tanti) della trazione elettrica: ci proverà con linee morbide e rassicuranti sviluppate lungo 4,58 metri di lunghezza e una batteria da 77 chilowattora (e quasi 500 kg di peso), in grado di garantire, nelle versioni di lancio, un'autonomia di 490 chilometri misurata sul nuovo ciclo di omologazione Wltp. Dopo 8 anni o 160mila km, Volkswagen garantisce ancora il 70% della capacità della batteria mentre i tempi di ricarica variano in funzione dell'infrastruttura: in una colonnina veloce a corrente continua con potenze fino a 125 chilowatt, in 30 minuti si potrà rifornire l'auto dell'energia necessaria a percorrere 320 chilometri.

ANCHE A TRAZIONE INTEGRALE

Per impianti domestici e punti di ricarica pubblici a corrente alternata, i tempi si dilatano velocemente e saranno in funzione della potenza degli impianti. Il motore elettrico è posizionato davanti all'asse posteriore, ha una potenza di 150 chilowatt, l'equivalente di 204 cavalli, una coppia istantanea di 310 Nm, un'accelerazione da 0 a 100 in 8,5 secondi e una velocità massima, limitata elettronicamente, di 160 km/h. È prevista anche una versione più sportiva a trazione integrale.

MOLTO SPAZIOSA

All'interno, l'idea è offrire la sensazione di un grande spazio aperto: plancia e consolle centrale hanno un disegno essenziale senza pulsanti e tasti fisici, un display touch da 10 o 12 pollici (in funzione dell'allestimento) è l'interfaccia per navigazione, media, sistemi di assistenza e impostazioni di guida. In attesa di salire a bordo, grazie agli sbalzi ridotti e a un passo di quasi 2,8 metri, lo spazio si annuncia abbondante e senza compromessi. Al resto ci pensa la luminosità del grande tetto panoramico e una capacità di carico da 543 fino a 1.575 litri, utile a soddisfare qualunque esigenza. Particolare curioso all'esterno: i fari a Led anteriori sono interattivi e all'apertura della vettura i moduli luminosi si animano, quasi a voler mimare una piccola danza di benvenuto. L'ID.4 è già in prevendita in Italia in due versioni a edizione limitata, 1st Edition e 1st Max Edition, con prezzi rispettivamente di 48.600 e 58.600 euro, incentivi nazionali e locali esclusi. Prime consegne a inizio 2021.

Alessandro Marchetti Tricamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA