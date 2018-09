CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEVENEZIA Domani, sabato 15 settembre, volontari di tutto il mondo prenderanno parte ad una campagna su scala globale, il World clean up day (www.worldcleanupday.org/about/) con l'obiettivo di lavorare assieme per rimuovere i rifiuti dall'ambiente. L'attività prende spunto dall'iniziativa Plastic Free Venice organizzata i giorni 8 e 9 giugno in occasione del World Ocean Day, dall'Ufficio Unesco per l'Europa in collaborazione con il Comune di Venezia e Veritas al fine di condurre una pulizia dei materiali plastici nella laguna di Venezia...